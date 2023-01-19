Губерниев рассказал, что молится за здоровье Костомарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что молится за госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, а также следит за новостями о состоянии его здоровья, сообщают «Народные Новости». Он назвал спортсмена «хорошим и порядочным» парнем и выразил надежду, что когда-нибудь еще они увидятся. Также журналист выразил уверенность в том, что Костомаров в итоге сможет справиться с недугом и выздороветь.

Он — настоящий мужик, очень хороший и порядочный парень. Я с ним очень давно знаком. Мы много лет общаемся и приятельствуем. Конечно, я молюсь и слежу за состоянием его здоровья. Он — настоящий чемпион, и я очень надеюсь, что мы еще увидимся с ним, обнимемся. И он будет дарить людям много радости на льду и за его пределами. Поэтому, Ромка, держись! Ты справишься! — рассказал Губерниев.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию.

Костомаров болел неделю до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался, а приему лекарств предпочел купание в проруби. Кроме того, он продолжал выступления на льду даже с температурой выше 38 градусов.