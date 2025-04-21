Губерниев признался, что хотел треш-тока на «Маске» Дмитрий Губерниев рассказал, что хотел устроить «треш-ток» на шоу «Маска»

Фото: НТВ

Дмитрий Губерниев в шоу «Маска»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе со «Страстями» признался, что мечтал устроить «треш-ток» на шоу «Маска». Там он выступал в образе Енота Шони.

На сцене мне хотелось устроить настоящий треш-ток, все-таки в тот момент я был Енотом Шоней, а не Дмитрием Губерниевым. А Енот имеет право на все. Когда я уже снял маску, снова стал собой и даже извинился перед судьями, сказал: «Ребят, с вами разговаривал Енот, а я вас всех люблю», — объяснил Губерниев.

Комментатор выступил с песней «Альбатрос», которую он любит и исполнял с группой Guber Band. Он отметил, что выбрал эту песню, чтобы напомнить о рок-музыке. Губерниев выразил желание принять участие в проекте в будущем, выбрав «в меру злобную маску» и исполнив песню в неожиданном стиле.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что российских биатлонистов и лыжников допустят до Олимпийских игр, «если случится то, о чем говорит весь мир». По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта (FIS) сохранили себе пространство для маневра, если произойдет урегулирование.