https://static.news.ru/photo/cb98ffc6-69d4-11ea-8763-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор поручил губернаторам принять меры по введению режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Роспотребнадзор постановил глава регионов обеспечить двухнедельную изоляцию всех лиц, пребывающих в Россию. В случае, если лицо не имеет возможности изолироваться в домашних условиях, его должны разместить в больнице, передаёт «Интерфакс».

Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия, — говорится в постановлении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что людям, проживающим в коммунальных квартирах, лучше съезжать оттуда на время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, чтобы не заразиться. Таким мнением с журналистами поделился доктор биологических наук Михаил Супотницкий.