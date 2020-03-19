Роспотребнадзор поручил губернаторам принять меры по введению режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, Роспотребнадзор постановил глава регионов обеспечить двухнедельную изоляцию всех лиц, пребывающих в Россию. В случае, если лицо не имеет возможности изолироваться в домашних условиях, его должны разместить в больнице,
Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия, — говорится в постановлении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что людям, проживающим в коммунальных квартирах, лучше съезжать оттуда на время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, чтобы не заразиться. Таким мнением с журналистами поделился доктор биологических наук Михаил Супотницкий.
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