Декоративные фигуры: губернаторам-коммунистам показали красную карточку

Федеральный центр отныне не заинтересован в том, чтобы регионы возглавляли губернаторы-коммунисты. Инсайдеры NEWS.ru утверждают: нынешние «красные» региональные лидеры в ближайшее время будут удалены из политического поля, а новые на их место не придут. По оценкам экспертов, у Кремля больше нет нужды сохранять прежний баланс — сами партии теперь не будут играть важной роли в создании политического консенсуса. Похоже, максимум, на что может в нынешней реальности рассчитывать КПРФ — это декоративные фигуры, имитирующие представительство партии в губернаторском корпусе.

«Красные»​ уйдут

Сегодня глухое недовольство зреет в рядах ульяновской КПРФ. Связано это в первую очередь с тем, что врио главы региона Алексей Русских, назначенный президентом в начале апреля, на деле оказался во многом формальным коммунистом. Местные партийцы в приватных беседах с NEWS.ru так и говорят — ожидали «настоящего», а прислали представителя Коммунистической партии «лишь по формальным признакам».

Если начистоту, в Ульяновске до последнего надеялись, что врио назначат Алексея Куринного, лидера местных коммунистов, действующего депутата Госдумы. Он свой, активный, принципиальный, — объясняет NEWS.ru собеседник в ульяновском обкоме. — Но администрация президента всех переиграла: прислала вчерашнего сенатора Алексея Русских. Он вроде бы коммунист и не коммунист.

Сам Куринный ранее в разговоре с NEWS.ru признался, что был готов возглавить Ульяновскую область, если бы его поддержала партия. Но партия приняла другое решение.

Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: ульяновский кейс является во многом показательным. Максимум, на что может в современных условиях рассчитывать Компартия — это назначение на губернаторский пост своего формального представителя. Настолько формального, что его несложно перепутать с единороссом.

Сразу два политолога, близких к Кремлю, подтвердили NEWS.ru, что у федеральной власти больше нет острой нужды сохранять политический баланс при помощи «назначения» в регионы представителей КПРФ.

Этот тренд остался в прошлом. В ближайшее время, с большой долей вероятности, сразу два представителя КПРФ покинут ряды губернаторов. Речь идет о главе Орловской области Андрее Клычкове и руководителе Хакасии Валентине Коновалове, — пояснил собеседник издания.

Фактически курс на удаление «красных» из политического поля NEWS.ru подтвердил и директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. По его словам, последним действительно «красным» губернатором был Сергей Левченко, который возглавлял Иркутскую область.

Даже Коновалов в Хакасии — в целом довольно системный игрок. Думаю, что после выборов многое изменится в политическом раскладе страны. Вполне вероятно, что партии больше не будут играть важной роли в создании политического консенсуса. Поэтому и квоты для парламентских партий, если останутся, то номинально, — указал Гращенков.

По его мнению, КПРФ — не исключение, даже наоборот. Сегодня коммунисты — главный раздражитель для Кремля, уверен политолог. Поэтому, продолжает он, реальных «красных» губернаторов не будет до тех пор, пока их не начнёт выбирать сам народ.

В ожидании зачистки

Судя по всему, предстоящей осенью состоится очередная губернаторская зачистка. Сразу несколько глав регионов, работа которых до этого момента воспринималась как некий компромисс, вероятно, покинут свои посты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко прогнозирует, что в рамках очередного «губернаторопада» могут сложить полномочия глава Владимирской области Владимир Сипягин (представитель ЛДПР), а также вышеупомянутые руководители Хакасии и Орловской области, которые представляют КПРФ.

Правда, нужно отметить, что все они сопротивляются и не хотят уходить со своих постов в регионах. В той или иной степени за их сохранение борются партии. Думаю, их позиции будут предметом расторговок при подведении итогов думских выборов, — полагает Михайличенко.

В то же время он признал, что Кремль взял курс на устранение из политического поля губернаторов-коммунистов. Михайличенко полагает, что главы регионов от оппозиции мешают властям и нещадно ими критикуются.

Впрочем, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова в разговоре с NEWS.ru отмечает, что многие претензии к названным губернаторам вполне обоснованные.

Тот же Коновалов выиграл выборы случайно, он не был готов к такой должности в принципе. И его уволят рано или поздно по утрате доверия, потому что Хакасию он, на мой взгляд, добьёт, — предположила Колесникова.

Она также отметила, что обновление в КПРФ неизбежно, следовательно, новые партийные бонзы будут перекраивать политическую поляну под себя.

Может быть такое, что по квотам в губернаторы и мэры будут отправляться сторонники партии, а не члены? Да, вполне рабочий вариант. Потому что главное — надо «ехать», а не «шашечки», — подчеркнула Колесникова.

Эксперты полагают: во многом переломным моментом стали региональные выборы 2018 года, когда к власти пришли несогласованные с Москвой ЛДПРовцы Сипягин и Сергей Фургал, а также коммунист Коновалов. Впрочем, им в минус сработал не только бэкграунд, но и эффективность работы, а также скандалы, в которые эти политические фигуры стали регулярно попадать.

Глава Хакасии Валентин Коновалов facebook.com/konovalov1917

О неизбежности нейтрализации «красных» говорит и политолог Сергей Станкевич. Он полагает, что имплантация коммунистов в современное политическое пространство будет проходить по-новому.

Коммунист в региональной власти зачастую может стать худшим, то есть непримиримым и радикальным сторонником уравниловки, повышенных местных налогов, финансово не обеспеченных социальных экспериментов, — утверждает Станкевич.

В то же время он полагает, что классическим коммунистам может найтись место в муниципальных органах власти, где нужно постоянно «идти в народ», тратить деньги на реальные нужды людей, контролировать работу коммунальных служб. Однако на уровне региональной власти решительное следование коммунистическим принципам неизбежно порождает противоречия, конфликты и наносит ущерб региону, уверен собеседник NEWS.ru.

Можно за один срок наломать столько дров, что преемникам губернатора-коммуниста придётся долго разгребать завалы. Другое дело, что в КПРФ немало тех, кто просто использует партию как стартовую площадку, а избравшись, тут же сдаёт партбилет. Этически это, конечно, не очень корректно. Но управленческих издержек в таком варианте меньше, — признал Станкевич.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков подтвердил NEWS.ru, что политический «жизненный цикл» оппозиционных губернаторов, как правило, остаётся довольно коротким. Вместе с тем он предположил, что под тотальную зачистку выходцы из КПРФ всё же не попадут.

По его мнению, представители Компартии наверняка будут так или иначе представлены в губернаторском корпусе в ближайшие годы. Сколько их там будет — зависит от многих факторов: от уровня протестных настроений и рейтинга партии до наличия в её рядах приемлемых для федеральных властей кадров для их назначения в качестве врио, заключил Нейжмаков.