Декоративные фигуры: губернаторам-коммунистам показали красную карточку

Федеральный центр отныне не заинтересован в том, чтобы регионы возглавляли губернаторы-коммунисты. Инсайдеры NEWS.ru утверждают: нынешние «красные» региональные лидеры в ближайшее время будут удалены из политического поля, а новые на их место не придут. По оценкам экспертов, у Кремля больше нет нужды сохранять прежний баланс — сами партии теперь не будут играть важной роли в создании политического консенсуса. Похоже, максимум, на что может в нынешней реальности рассчитывать КПРФ — это декоративные фигуры, имитирующие представительство партии в губернаторском корпусе.
«Красные» уйдут
Сегодня глухое недовольство зреет в рядах ульяновской КПРФ. Связано это в первую очередь с тем, что врио главы региона Алексей Русских, назначенный президентом в начале апреля, на деле оказался во многом формальным коммунистом. Местные партийцы в приватных беседах с NEWS.ru так и говорят — ожидали «настоящего», а прислали представителя Коммунистической партии «лишь по формальным признакам».
Если начистоту, в Ульяновске до последнего надеялись, что врио назначат Алексея Куринного, лидера местных коммунистов, действующего депутата Госдумы. Он свой, активный, принципиальный, — объясняет NEWS.ru собеседник в ульяновском обкоме. — Но администрация президента всех переиграла: прислала вчерашнего сенатора Алексея Русских. Он вроде бы коммунист и не коммунист.
Сам Куринный ранее в разговоре с NEWS.ru признался, что был готов возглавить Ульяновскую область, если бы его поддержала партия. Но партия приняла другое решение.
Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: ульяновский кейс является во многом показательным. Максимум, на что может в современных условиях рассчитывать Компартия — это назначение на губернаторский пост своего формального представителя. Настолько формального, что его несложно перепутать с единороссом.
Сразу два политолога, близких к Кремлю, подтвердили NEWS.ru, что у федеральной власти больше нет острой нужды сохранять политический баланс при помощи «назначения» в регионы представителей КПРФ.
Этот тренд остался в прошлом. В ближайшее время, с большой долей вероятности, сразу два представителя КПРФ покинут ряды губернаторов. Речь идет о главе Орловской области Андрее Клычкове и руководителе Хакасии Валентине Коновалове, — пояснил собеседник издания.
Фактически курс на удаление «красных» из политического поля NEWS.ru подтвердил и директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. По его словам, последним действительно «красным» губернатором был Сергей Левченко, который возглавлял Иркутскую область.
Даже Коновалов в Хакасии — в целом довольно системный игрок. Думаю, что после выборов многое изменится в политическом раскладе страны. Вполне вероятно, что партии больше не будут играть важной роли в создании политического консенсуса. Поэтому и квоты для парламентских партий, если останутся, то номинально, — указал Гращенков.
По его мнению, КПРФ — не исключение, даже наоборот. Сегодня коммунисты — главный раздражитель для Кремля, уверен политолог. Поэтому, продолжает он, реальных «красных» губернаторов не будет до тех пор, пока их не начнёт выбирать сам народ.
В ожидании зачистки
Судя по всему, предстоящей осенью состоится очередная губернаторская зачистка. Сразу несколько глав регионов, работа которых до этого момента воспринималась как некий компромисс, вероятно, покинут свои посты.
Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко прогнозирует, что в рамках очередного «губернаторопада» могут сложить полномочия глава Владимирской области Владимир Сипягин (представитель ЛДПР), а также вышеупомянутые руководители Хакасии и Орловской области, которые представляют КПРФ.
Правда, нужно отметить, что все они сопротивляются и не хотят уходить со своих постов в регионах. В той или иной степени за их сохранение борются партии. Думаю, их позиции будут предметом расторговок при подведении итогов думских выборов, — полагает Михайличенко.
В то же время он признал, что Кремль взял курс на устранение из политического поля губернаторов-коммунистов. Михайличенко полагает, что главы регионов от оппозиции мешают властям и нещадно ими критикуются.
Впрочем, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова в разговоре с NEWS.ru отмечает, что многие претензии к названным губернаторам вполне обоснованные.
Тот же Коновалов выиграл выборы случайно, он не был готов к такой должности в принципе. И его уволят рано или поздно по утрате доверия, потому что Хакасию он, на мой взгляд, добьёт, — предположила Колесникова.
Она также отметила, что обновление в КПРФ неизбежно, следовательно, новые партийные бонзы будут перекраивать политическую поляну под себя.
Может быть такое, что по квотам в губернаторы и мэры будут отправляться сторонники партии, а не члены? Да, вполне рабочий вариант. Потому что главное — надо «ехать», а не «шашечки», — подчеркнула Колесникова.
Эксперты полагают: во многом переломным моментом стали региональные выборы 2018 года, когда к власти пришли несогласованные с Москвой ЛДПРовцы Сипягин и Сергей Фургал, а также коммунист Коновалов. Впрочем, им в минус сработал не только бэкграунд, но и эффективность работы, а также скандалы, в которые эти политические фигуры стали регулярно попадать.
О неизбежности нейтрализации «красных» говорит и политолог Сергей Станкевич. Он полагает, что имплантация коммунистов в современное политическое пространство будет проходить по-новому.
Коммунист в региональной власти зачастую может стать худшим, то есть непримиримым и радикальным сторонником уравниловки, повышенных местных налогов, финансово не обеспеченных социальных экспериментов, — утверждает Станкевич.
В то же время он полагает, что классическим коммунистам может найтись место в муниципальных органах власти, где нужно постоянно «идти в народ», тратить деньги на реальные нужды людей, контролировать работу коммунальных служб. Однако на уровне региональной власти решительное следование коммунистическим принципам неизбежно порождает противоречия, конфликты и наносит ущерб региону, уверен собеседник NEWS.ru.
Можно за один срок наломать столько дров, что преемникам губернатора-коммуниста придётся долго разгребать завалы. Другое дело, что в КПРФ немало тех, кто просто использует партию как стартовую площадку, а избравшись, тут же сдаёт партбилет. Этически это, конечно, не очень корректно. Но управленческих издержек в таком варианте меньше, — признал Станкевич.
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков подтвердил NEWS.ru, что политический «жизненный цикл» оппозиционных губернаторов, как правило, остаётся довольно коротким. Вместе с тем он предположил, что под тотальную зачистку выходцы из КПРФ всё же не попадут.
По его мнению, представители Компартии наверняка будут так или иначе представлены в губернаторском корпусе в ближайшие годы. Сколько их там будет — зависит от многих факторов: от уровня протестных настроений и рейтинга партии до наличия в её рядах приемлемых для федеральных властей кадров для их назначения в качестве врио, заключил Нейжмаков.