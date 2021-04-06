Губернатор вступился за задержанного за голую фотосессию в Дубае россиянина

https://static.news.ru/photo/25d0517e-96ed-11eb-98de-96000091f725_660.jpg Станислав Воскресенский Фото: voskresenskiy_ss/instagram.com

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский намерен попросить МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку россиянину, задержанному за скандальную фотосессию в Дубае. Об этом он сообщил в сторис Instagram.

Станислав Воскресенский voskresenskiy_ss/instagram.com

В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку, — написал глава региона.

По некоторым данным, Алексей Концов не имеет никакого отношения к съёмкам, он снимал соседний номер, когда со своего балкона увидел обнажённых девушек и решил поделиться видео со своими подписчиками.

Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).

Среди задержанных девушек, по предварительной информации, оказались 11 гражданок Украины.

Пока полиция ОАЭ пыталась разобраться с происшествием, из страны сбежал один из организаторов съёмки российский фотограф Александр Тен. Правоохранители считают, что именно он фотографировал обнажённых девушек в отеле. Задержать фотографа не удалось. Предположительно, второй организатор, Алексей Концов сейчас находится под стражей. Все девушки были отпущены, сообщал NEWS.ru,