Губернатор вступился за задержанного за голую фотосессию в Дубае россиянина

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский намерен попросить МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку россиянину, задержанному за скандальную фотосессию в Дубае. Об этом он
В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку, — написал глава региона.
По некоторым данным, Алексей Концов не имеет никакого отношения к съёмкам, он снимал соседний номер, когда со своего балкона увидел обнажённых девушек и решил поделиться видео со своими подписчиками.
Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).
Среди задержанных девушек, по предварительной информации, оказались 11 гражданок Украины.
Пока полиция ОАЭ пыталась разобраться с происшествием, из страны сбежал один из организаторов съёмки российский фотограф Александр Тен. Правоохранители считают, что именно он фотографировал обнажённых девушек в отеле. Задержать фотографа не удалось. Предположительно, второй организатор, Алексей Концов сейчас находится под стражей. Все девушки были отпущены, сообщал NEWS.ru,