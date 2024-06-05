Губернатор Забайкалья рассказал о переменах в психологии местных жителей Губернатор Забайкалья: за шесть лет в регионе появилось много инициативных людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

В Забайкалье появилось огромное количество инициативных людей, готовых участвовать в жизни государства и общества, рассказал NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ) губернатор региона Александр Осипов. По его словам, это выгодно отличается от ситуации 2018 года, когда среди жителей Забайкалья преобладали депрессивные настроения.

На момент 2018 года, когда я возглавил Забайкалье, по социальным исследованиям было крайне депрессивное настроение людей. Я выходил с разными инициативами. А в ответ слышал: «Уже многие обещали, предлагали. Ничего не получается». И так — практически на любой вопрос, — отметил Осипов.

По его словам, в настоящее время появилось «огромное количество соратников», которые сегодня выступают с инициативами, их число растет. Унылые же настроения губернатор связал с недостаточной работой глав районов, в частности в сельской глубинке.

Сейчас ситуация изменилась. Возникло, во-первых, огромное количество соратников, энергичных людей. Огромное количество людей сегодня выступают с инициативами <...> Массово все больше людей мы подхватываем в свой поезд, и он набирает ход, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия.

Председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала и Михайлов планировал покинуть больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.