Губернатор Воробьев пообещал помочь семьям мобилизованных из Подмосковья

Фото: vk.com/andreyvorobiev

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказывать всевозможную помощь родственникам мобилизованных из Подмосковья. Он встретился с призванными из запаса бойцами в филиале Военной академии РВСН в Серпухове, где передал новое обмундирование, сообщает «360». Кроме того, правительство региона направило в местный центр подготовки мобилизованных солдат кровати, одеяла, белье и подушки.

Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем всё зависящее от нас. <...> У нас есть контакты, телефоны, адреса ваших семей, поэтому мы всё берем на себя. Что касается выплат, льготного обучения, это будет у вас на счету, — заявил глава Подмосковья.

Воробьев также добавил, что местные власти постараются решить проблемы, касающиеся школ, детских садов и других бытовых трудностей, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных. Губернатор пожелал подмосковным бойцам смело выполнять воинский долг перед Родиной.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой. В то же время военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей. Как уточняется, мобилизованных полностью обеспечат питанием, в которое включены мясные, овощные или рыбные блюда, и необходимыми лекарствами. При этом военнослужащие могут брать с собой продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.

Мобилизация была объявлена по всей России, однако, по заявлениям региональных властей, в 36 российских регионах россиян на фронт уже не забирают. Во всех этих субъектах РФ говорят, что уже набрали необходимое количество призывников.