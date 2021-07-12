Губернатор удивился поливу улиц перед его приездом в Серов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился тому, что городские власти Серова специально перед его приездом полили водой одну из улиц, где должен был оказаться руководитель региона. Ролик с места событий он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо, — иронично подписал публикацию губернатор.

На кадрах видно, что поливальная машина моет неасфальтированную дорогу. Куйвашев в посте поинтересовался у главы городской администрации Виталия Сизикова, для чего было нужно такое «мероприятие».

Вы бы там ещё асфальт перед моим приездом положили, — заключил губернатор.

Действия чиновников вызывают удивление не только у глав регионов, но и у простых граждан страны. Так, ранее жители Сахалина удивились и возмутились, когда увидели памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину на свалке.