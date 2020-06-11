Губернатор Тверской области отменил фестиваль «Нашествие»

https://static.news.ru/photo/a6bf74c4-ac13-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАШЕСТВИЕ 2020/vk.com

Рок-фестиваль «Нашествие», проходящий каждое лето в селе Большое Завидово в Тверской области, не состоится из-за коронавирусных ограничений. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

При всём уважении к организаторам «Нашествия» и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и всё-таки сохраняющейся опасности, в этом году «Нашествие» проводиться не будет на территории Тверской области, — сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24 — Тверь».

Рок-фестиваль должен было пройти с 24 по 26 июля. Продюсер мероприятия Алан Маршалл заявлял о готовности обеспечить зрителей средствами индивидуальной защиты, а также организовать пропускной режим, чтобы избежать толпы.

NEWS.ru писал, что организаторы рок-фестиваля не получали предписаний Роспотребнадзора о нецелесообразности проведения мероприятия. 9 июня представители «Нашествия» заявили, что будут ждать информации от ведомства, поскольку ранее обсуждались меры безопасности, но речи об отмене фестиваля не шло.

«Нашествие» является одним из крупнейших фестивалей рок-музыки в России. Впервые мероприятие было проведено в 1999 году радиостанцией «Наше радио» в ДК имени Горбунова в Москве. С 2004 года фестиваль перебазировался в Тверскую область.