https://static.news.ru/photo/9fbb5d62-6e85-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Алексей Островский Фото: admin-smolensk.ru

Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает, что уехавшая в разгар эпидемии в Египет чиновница Кристина Рябкова поступила неэтично и должна уволиться.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что замначальника регионального департамента здравоохранения Рябкова 15 марта улетела в отпуск в Египет. Фотографии с отдыха она разместила в соцсетях.

По словам губернатора, отпуск был согласован до введения ограничительных мер — 21 февраля. Однако она должна была подумать об этической составляющей данного вопроса, пишет РИА Новости.

Кристина Александровна вместо отдыха за границей должна была прервать свой отпуск в интересах сохранения жизни и здоровья смолян и вместе со своими коллегами ежедневно, 24 часа в сутки, выполнять свой служебный долг на территории региона, — заявил Островский.

Накануне губернатор распорядился создать комиссию по соблюдению госслужащими указа о введении режима повышенной готовности в регионе и федеральных нормативных актов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение по Рябковой Островский намерен принять после рассмотрения ситуации комиссией.

Ранее во Вьетнам уехала глава Тамбова Наталия Макаревич. По словам градоначальницы, она делает всё, чтобы вернуться в Россию досрочно, писал NEWS.ru.