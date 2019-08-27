https://static.news.ru/photo/cf908e46-c8e4-11e9-a816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Житель Подольска после запуска Московского центрального диаметра сможет сэкономить до 50 тысяч рублей на путь до столицы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он назвал новый транспортный комплекс «мини-революцией», сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 — на электричку и 38 — на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно, — объяснил политик.

Это значит, что затраты на дорогу при таком сценарии использования сократятся в 3,5 раза.

Ранее News.ru писал, что маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 — от Одинцово до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны — «центральную», «пригород» и «дальнюю». Информация содержится в материалах к заседанию столичного правительства.