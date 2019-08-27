Житель Подольска после запуска Московского центрального диаметра сможет сэкономить до 50 тысяч рублей на путь до столицы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он назвал новый транспортный комплекс «мини-революцией», сообщается на
Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 — на электричку и 38 — на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно, — объяснил политик.
Это значит, что затраты на дорогу при таком сценарии использования сократятся в 3,5 раза.
Ранее News.ru писал, что маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 — от Одинцово до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны — «центральную», «пригород» и «дальнюю». Информация содержится в материалах к заседанию столичного правительства.