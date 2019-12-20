https://static.news.ru/photo/884e9db4-2403-11ea-877b-fa163e074e61_660.jpg Олег Кожемяко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря выходным днём, так как опрос показал готовность большинства жителей выйти на работу 28 декабря вместо дня Нового года.

В сообщение, распространённом администрацией Приморья, Кожемяко отметил, что сам в этот день будет работать, равно как и структуры, отвечающие за жизнеобеспечение населённых пунктов. Главы муниципальный образований также будут на своих рабочих местах.

Считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора — отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин, — подчеркнул губернатор.

Соответствующий опрос общественности, который провела администрация, показал, что жители региона в большинстве готовы выйти на работу 28 декабря.

Как передавал NEWS.ru, глава партии ЛДПР предложил президенту России сделать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне. К настоящему моменту с одобрения главы государства последний день года местные власти сделали нерабочим во многих регионах России по согласованию с работодателями.