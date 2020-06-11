Губернатор Подмосковья встретился с врачами Воскресенской больницы

https://static.news.ru/photo/6029fba8-abf8-11ea-bb47-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Андрей Воробьев/vk.com

Больница № 2 Воскресенска поэтапно снизит госпитализацию людей с COVID-19. Об этом сообщили врачи губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время встречи.

Как сообщает телеканал «360», Воробьёв поблагодарил коллектив больницы за непростой труд в разгар пандемии коронавируса. Пациентов со всех территорий везли в первую очередь в Воскресенск.

Эта инфекционная клиника первая на себя удар взяла в самый пик пандемии. Было развёрнуто под 200 коек, — цитирует его телеканал.

Отмечается, что в «красной зоне» сегодня работают девять сотрудников больницы. Их поселили в обсервацию в санаторий «Дубравушка» и обеспечили трёхразовым питанием.

Больницы и поликлиники Подмосковья поэтапно возобновляют плановые приёмы. Воскресенская больница уже освободила от пациентов одно из двух инфекционных отделений.

Однако губернатор подчеркнул: борьба с коронавирусом ещё не закончена. Несмотря на снятие ограничений, расслабляться нельзя.

Как ранее передавал NEWS.ru, меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение числа заражённых. С таким заявлением 10 июня выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.