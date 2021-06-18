Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/608807f8-d040-11eb-a11f-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Воробьев/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сделал третью прививку от коронавируса. Об этом он рассказал телеканалу RTVI.

Я ставил прививку в ноябре, и недавно поставил на днях третью вакцину, — цитирует Воробьёва телеканал.

По словам главы региона, он перенёс вакцинацию бессимптомно и не заметил никаких побочных действий. При этом он вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным сообщил, что новый штамм, который пришёл в Россию из Индии, оказался гораздо агрессивнее, поэтому необходимо поддерживать высокий уровень антител.

За последний день в Московской области выявили 1254 заражения. Это почти в два раза больше, чем месяц назад.

Власти Подмосковья были вынуждены вновь вводить ограничения. В регионе запретили до 15 июля массовые мероприятия и обязали сделать прививку 60% сотрудников в сфере услуг.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Проверять соблюдение ограничительных мер ежедневно будут свыше 200 сотрудников контрольно-надзорных органов области. В приближённых к Москве муниципалитетах в часы пик утром и вечером будут проводиться проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках. В этих мероприятиях также будут участвовать сотрудники полиции и Росгвардии.