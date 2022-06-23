Губернатор Подмосковья предсказал «охоту» за сотрудниками ушедших фирм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Воробьёв

Молодым специалистам ушедших из Подмосковья иностранных компаний начнут предлагать достойные места в российских фирмах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Освободившиеся профессионалы с хорошим опытом станут главной целью работодателей, подчеркнул он в разговоре с «360».

За ними продолжится охота, их будут дальше продвигать, приглашать на хорошие позиции в компании. В этом у меня нет сомнений, — сказал Воробьёв.

Он отметил, как важно сейчас искать людей, способных наладить в Подмосковье собственный бизнес или открыть дополнительное производство.

Воробьёв также рассказал о предстоящих поездках в Турцию и Китай для знакомства с зарубежными инвесторами. По его словам, новая реальность предусматривает поиск новых компаний для сотрудничества, в том числе из-за рубежа.

Карьерный консультант Наталья Кретова ранее сообщила, что рост безработицы в стране только начинается. Она отметила, что у сотрудников из покинувших страну компаний 31 июля будет последний рабочий день.

Она добавила, что на новую работу труднее всего будет переходить привыкшим к западным стандартам руководителям. Самый сложный период для рынка, по её мнению, будет в августе-сентябре, число кандидатов на вакансию приблизится к показателю 1 к 1000, как в 2015 году.