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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящий момент в регионе работают 32 управляющие компании, на деятельность которых жалуются граждане. Ранее таких УК было около 200. Воробьёв пообещал, что к 1 апреля недобросовестных коммунальщиков в области не будет.

Воробьёв рассказал о состоянии коммунальной сферы в Подмосковье телеканалу «360». По его словам, власти области разработали целый комплекс мероприятий по оценке состояния дел в этой сфере.

Какие главные претензии, какие главные проблемы мы видим у управляющих компаний? Это уборка подъездов и лифтов — первое место, второе — неисправность освещения, и отдельная тема — это лифты. Это топ-3 проблем, которые требуют особого внимания, — рассказал Воробьёв.

Губернатор также напомнил, что в 2019 году работу коммунальных служб в Подмосковье «оцифровали». В частности, с помощью специального приложения можно следить за работой дворников и оценивать её эффективность.

Как писал NEWS.ru, власти Подмосковья ввели меры дополнительной поддержки для семей с детьми. Родители ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой в 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.