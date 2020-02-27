Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящий момент в регионе работают 32 управляющие компании, на деятельность которых жалуются граждане. Ранее таких УК было около 200. Воробьёв пообещал, что к 1 апреля недобросовестных коммунальщиков в области не будет.
Воробьёв
Какие главные претензии, какие главные проблемы мы видим у управляющих компаний? Это уборка подъездов и лифтов — первое место, второе — неисправность освещения, и отдельная тема — это лифты. Это топ-3 проблем, которые требуют особого внимания, — рассказал Воробьёв.
Губернатор также напомнил, что в 2019 году работу коммунальных служб в Подмосковье «оцифровали». В частности, с помощью специального приложения можно следить за работой дворников и оценивать её эффективность.
Как писал NEWS.ru, власти Подмосковья ввели меры дополнительной поддержки для семей с детьми. Родители ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой в 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.
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