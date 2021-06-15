Губернатор Подмосковья объяснил обязательную вакцинацию

https://static.news.ru/photo/9bbda448-ce8a-11eb-8810-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг, вызовет в обществе много споров, но другого пути нет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает «360».

По его словам, вирус непредсказуем и постоянно меняется, а без массовой вакцинации «мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов». Он также попросил отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку.

Воробьёв объяснил , что в список попали сотрудники организаций, которые по роду службы лично контактируют с клиентами. Это не только магазины, рестораны, салоны красоты, но и банки, органы власти и общественный транспорт.

Прививка — дело добровольное, и каждый решает сам. Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока — и маски тут не помогут, — отметил губернатор.

Воробьёв также напомнил, что в последнее время всё чаще заражаются COVID-19 молодые и активные люди — от 20 до 50 лет. Это те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь врачи «кладут их на кислород».

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Для отслеживания темпов вакцинации будет введена специальная система с 1 июля.