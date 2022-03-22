Губернатор Подмосковья наградил вернувшихся с Украины военных

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил орденами «За доблесть и мужество» раненых военных, вернувшихся с Украины, сообщает телеканал «360». Он встретился с бойцами в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России в Балашихе.

Рад вас видеть. Знаю, что тяжёлые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами, и поддержать, — выразил Воробьёв благодарность военнослужащим.

Он наградил бойцов Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского и 21-й отдельной бригады оперативного назначения, они все из Подмосковья.

Губернатор добавил, что дивизия уже проходила сложные вызовы достойно.

Ранее Андрей Воробьёв внёс в региональный парламент законопроект, предусматривающий выплату трёх миллионов рублей семьям погибших военнослужащих во время специальной операции на Украине. Об этом он заявил на совещании с областным правительством.

2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Новых данных ведомство с тех пор не публиковало.