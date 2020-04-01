Губернатор Петербурга поручил создать алгоритм для борьбы с коронавирусом

Выработать единый алгоритм действий в условиях эпидемии поручил экспертам губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Рабочей группе предстоит определить порядок маршрутизации пациентов с подозрением на COVID-19 и с уже подтверждённой инфекцией в зависимости от сопутствующих заболеваний. Для этого придётся обеспечить доступность всех видов скорой и неотложной помощи и возможность своевременно госпитализировать пациентов по всем направлениям медицины. Также эксперты будут оказывать помощь в разработке методов диагностики и лекарственной терапии.
Сама группа состоит как из членов правительства Петербурга, так и руководителей крупнейших медицинских учреждений города учёных и экспертов.
Беглов ранее своим указом запретил посещение церквей с 28 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, в РПЦ посчитали запрет нарушающим гарантированные конституцией права.
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