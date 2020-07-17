У губернатора Орловской области умер отец

https://static.news.ru/photo/c7826994-c853-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клычков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о смерти своего отца Евгения.

Сегодня не стало самого великого для меня человека — моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось. Он был для меня папой, отцом, другом, учителем, примером. И он оставил после себя огромное богатство — любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь, — написал губернатор в Instagram.

Клычков попросил прощения у отца за то, что не успел ему многого сказать, и поблагодарил медиков, пытавшихся спасти жизнь умершего.

Евгений Клычков окончил Калининградский институт рыбной промышленности и хозяйства, жил в Калининграде и работал мастером по обработке рыбы, а также помощником капитана на рыболовецких судах, согласно данным из открытых источников.

Как писал NEWS.ru, 3 июля в Москве на 58-м году жизни скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. В апреле его госпитализировали с коронавирусной инфекцией, которая привела к серьёзным осложнениям.