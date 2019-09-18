Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не увольнять своего советника, чиновницу Светлану Опенышеву, за селфи в «шоколадной» ванне.
Данную информацию журналистам 18 сентября сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
Губернатор назвал поведение советника «чудачеством». Морозов обратился к Опенышевой с призывом «жить более скромно», напоминает
Как ранее сообщал News.ru, комиссия по этике посоветовала губернатору Морозову не увольнять Опенышеву из-за селфи в «шоколадной» ванне. Главе региона было рекомендовано ограничиться выговором в отношении чиновницы.
Чиновница из Ульяновска стала звездой новостных хроник после того, как опубликовала в Instagram фото из азербайджанского санатория, где она принимает ванну из нафталана (лечебная нефть). Опенышева сопроводила фото комментарием «Много шоколада не бывает». Пост вызвал бурю негодования со стороны жителей региона, а также губернатора Морозова.