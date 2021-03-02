Губернатор не смог записаться на вакцинацию от коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулёв не смогли записаться на вакцинацию от коронавируса. Они хотели получить прививку по горячей линии для граждан, однако у них ничего не вышло.
Соответствующие действия чиновники попытались выполнить во время совещания оперштаба о ходе вакцинации. На нём, в частности, выяснилось, что в регионе нет графика поставок вакцины от COVID-19 на март. Осипов заявил, что предложенная гражданам система записи не работает корректно.
Губернатор звонил на горячую линию Минздрава по номеру 122, Гурулёв — по местному номеру. Операторы предложили записать их в лист ожидания, но не сказали, когда поступит вакцина,
Ранее NEWS.ru писал, что определить уровень антител к COVID-19 и дать рекомендации о вакцинации «Спутником V» готовы специалисты института имени Гамалеи премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который переболел коронавирусом. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он заявил, что специалисты института готовы оказать премьер-министру необходимую помощь и дать рекомендации.