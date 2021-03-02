Губернатор не смог записаться на вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/816ef580-7c03-11eb-92a3-96000091f725_660.jpg Александр Осипов Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края/facebook.com

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулёв не смогли записаться на вакцинацию от коронавируса. Они хотели получить прививку по горячей линии для граждан, однако у них ничего не вышло.

Соответствующие действия чиновники попытались выполнить во время совещания оперштаба о ходе вакцинации. На нём, в частности, выяснилось, что в регионе нет графика поставок вакцины от COVID-19 на март. Осипов заявил, что предложенная гражданам система записи не работает корректно.

Губернатор звонил на горячую линию Минздрава по номеру 122, Гурулёв — по местному номеру. Операторы предложили записать их в лист ожидания, но не сказали, когда поступит вакцина, передаёт «Чита.Ру». Таким образом, сроки вакцинации населения региона могут быть сорваны, если специалисты не будут своевременно обеспечены препаратами.

Ранее NEWS.ru писал, что определить уровень антител к COVID-19 и дать рекомендации о вакцинации «Спутником V» готовы специалисты института имени Гамалеи премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который переболел коронавирусом. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он заявил, что специалисты института готовы оказать премьер-министру необходимую помощь и дать рекомендации.