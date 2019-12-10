https://static.news.ru/photo/ff342a00-1b36-11ea-bf45-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на новость о смерти Юрия Лужкова. Он выразил свои соболезнования семье бывшего мэра Москвы.

Воробьёв отметил, что Лужков руководил столицей в непростые времена. Однако бывшему мэру удалось превратить советский город в мегаполис мирового уровня.

Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким, — передаёт слова губернатора области телеканал «360».

Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год. Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.