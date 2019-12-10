Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на новость о смерти Юрия Лужкова. Он выразил свои соболезнования семье бывшего мэра Москвы.
Воробьёв отметил, что Лужков руководил столицей в непростые времена. Однако бывшему мэру удалось превратить советский город в мегаполис мирового уровня.
Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким, —
передаётслова губернатора области телеканал «360».
Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год. Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.
Как ранее сообщал NEWS.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен