Губернатор МО Воробьев поздравил телеканал «360» с юбилеем Губернатор МО Воробьев: ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев

Узнаваемость телеканала «360» давно вышла за пределы Московского региона, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении канала с юбилеем. Он рассказал, что ровно 10 лет назад телеканал впервые вышел в эфир.

Ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир. За эти годы не раз менялись тренды, привычки в потреблении контента у зрителей и пользователей интернета, росло количество конкурентов, и всегда было важно не отставать. Сегодня узнаваемость «360» уже давно вышла за пределы Московского региона, а это важный показатель успеха, — поделился губернатор.

Воробьев добавил, что в 2014 году перед молодым коллективом поставили амбициозные задачи и все получилось, в том числе благодаря гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, который помог запуску канала. Губернатор пожелал большой команде не останавливаться, а дальше принимать вызовы и осваивать новые технологии.

Кроме того, в честь юбилея изменился не только домен телеканала, но и его концепция и оформление, чтобы еще ближе быть к аудитории.

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