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Губернатор Магаданской области привился от коронавируса

12:42, 14 декабря 2020
Сергей Носов Сергей Носов Фото: 49gov.ru

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сделал прививку от коронавируса. В его крови уже обнаружены антитела, сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что «сам вакцинировался, не за счёт лимита Магаданской области».

У меня сейчас 3,2 тысячи антител в крови, и я себя спокойно и уверенно чувствую. Думаю, что это свидетельство того, что вакцинироваться можно и нужно, — цитирует РИА Новости слова Носова, сказанные на встрече с педагогами.

По мнению губернатора, массовые прививки позволят «нормализовать обстановку в системе образования, здравоохранения и во всём обществе».

Ранее в регионе начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников Магадана, медики уже использовали 200 доз российской вакцины «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что 42% россиян возлагают на вакцинацию надежды с прекращением пандемии. В то же время каждый третий не верит, что это сможет остановить распространение заболевания.

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