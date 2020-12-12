Губернатор Магаданской области привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e66c168-3df2-11eb-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей НосовФото: 49gov.ru
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сделал прививку от коронавируса. В его крови уже обнаружены антитела, сообщил глава региона.
Он подчеркнул, что «сам вакцинировался, не за счёт лимита Магаданской области».
У меня сейчас 3,2 тысячи антител в крови, и я себя спокойно и уверенно чувствую. Думаю, что это свидетельство того, что вакцинироваться можно и нужно, — цитирует РИА Новости слова Носова, сказанные на встрече с педагогами.
По мнению губернатора, массовые прививки позволят «нормализовать обстановку в системе образования, здравоохранения и во всём обществе».
Ранее в регионе начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников Магадана, медики уже использовали 200 доз российской вакцины «Спутник V».
Ранее NEWS.ru писал, что 42% россиян возлагают на вакцинацию надежды с прекращением пандемии. В то же время каждый третий не верит, что это сможет остановить распространение заболевания.