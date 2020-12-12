Губернатор Магаданской области привился от коронавируса

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Ребёнка, доставленного в больницу с дистрофией после того, как мать полгода прятала его в шкафу, выписали из больницы в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы медучреждения, это произошло в конце прошлой недели. Состояние стабильное, вес более шести килограммов, — сообщили РИА Новости в больнице. Жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь,...