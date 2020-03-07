https://static.news.ru/photo/03206a62-6073-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артамонов Фото: kremlin.ru

Трое жителей Липецкой области, заражённые коронавирусом, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Заболевших трое. Все заразились в Италии. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, — написал политик в Telegram.

Он подчеркнул, что заболевшие изолированы и за ними круглосуточно наблюдают медики.

Медики диагностировали четыре новых случая заболевания коронавирусом у россиян, которые вернулись из Италии. Трое заболевших проживают в Липецке, один — в Петербурге. 6 марта в России было диагностировано шесть новых случаев: пять — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

NEWS.ru писал, что у семьи из Подмосковья, вернувшейся из Швейцарии, врачи заподозрили коронавирус. Болезнь протекает без выраженных симптомов. Семью госпитализировали в инфекционную больницу.