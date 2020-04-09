Губернатор Челябинской области ушёл на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/2a54cb9a-7a2d-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за коронавируса у его пресс-секретаряСергея Зюся.

Как сообщил глава региона, у Зюся был подтверждён диагноз коронавируса. Текслер продолжит исполнять свои обязанности, а режим самоизоляции он будет соблюдать на рабочем месте.

Как сообщает ИА REGNUM, уже после получения первого подозрительного результата Сергей Зюсь был на самоизоляции.

По последним данным, число заражённых COVID-19 в России составило 8685 человек, умерших 74, выздоровели 604.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 38 человек. Ещё семь пациентов скончались 8 апреля. Москва остаётся центром распространения инфекции в стране, вирус обнаружили почти у 6 тысяч жителей столицы.