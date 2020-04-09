Губернатор Челябинской области ушёл на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за коронавируса у его пресс-секретаряСергея Зюся.
Как сообщил глава региона, у Зюся был подтверждён диагноз коронавируса. Текслер продолжит исполнять свои обязанности, а режим самоизоляции он будет соблюдать на рабочем месте.
Как
По последним данным, число заражённых COVID-19 в России составило 8685 человек, умерших 74, выздоровели 604.
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 38 человек. Ещё семь пациентов скончались 8 апреля. Москва остаётся центром распространения инфекции в стране, вирус обнаружили почти у 6 тысяч жителей столицы.
Добавьте наши новости в избранные источники