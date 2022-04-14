Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем от обстрела ВСУ

При втором за сутки обстреле приграничных населённых пунктов Белгородской области есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в селе Журавлёвка ранен местный житель. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

К сожалению, в Журавлёвке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил лёгкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заявил губернатор.

Гладков добавил, что причины нахождения мужчины в населённом пункте во время режима ЧС неизвестны, их будут выяснять позже, после выздоровления.

Ранее стало известно об обстреле украинскими военными села Сподарюшино в Белгородской области. По словам Гладкова, никто в результате атаки со стороны Украины не пострадал, жителей сёл Безымено и Сподарюшено временно вывезли, а населённые пункты обеспечили дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников народных дружин и казаков.