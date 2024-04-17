Грызла бамбук и не слушалась маму: как росла малышка-панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Диндин и панда Катюша

Маленькая панда Катюша уже почти восемь месяцев радует работников и посетителей Московского зоопарка. Малышка родилась 24 августа 2023 года у панд Диндин и Жуи. При появлении на свет она весила всего 150 граммов. Имя для нее выбирали жители столицы: участие в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли 380 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из предложенных 10 имен также лидировали варианты Мо Мо и Маша. Однако большинством голосов было выбрано имя Катюша.

С каждым последующим днем малышка-панда становилась более крупной, сильной и активной: осторожно наблюдала и изучала все вокруг, принюхивалась к запахам. Спустя пять месяцев мама-панда начала выводить Катюшу в большой вольер. Чтобы обеспечить животным полный покой, сотрудники зоопарка закрывали павильон для посетителей.

Она уверенно ходит, у нее 20 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки), ей все интересно, повторяет за мамой все движения, действия, фокусирует взгляд на новых предметах, будь то шланг, новая пеленка. Любит играть с мамой, а еще больше с водой, — рассказывала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Посетители впервые увидели вживую панду Катюшу в Международный женский день: ее вывели на территорию павильона «Фауна Китая». Некоторые москвичи приехали к зоопарку еще до его открытия, чтобы первыми посмотреть на малышку. Катюша без какого-либо страха вышла к посетителям и не стеснялась играть на специально построенных деревянных конструкциях.

Малышка-панда уже активно демонстрирует свои навыки лазанья, взбираясь высоко по прутьям вольера, пытается самостоятельно добывать бамбук, не забывая прибегать к помощи мамы Диндин, и осваивает специально сделанные для нее горки.

Как менялась малышка-панда Катюша по мере взросления — в фотогалерее NEWS.ru.