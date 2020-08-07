Грымов заявил, что адвокат «уничтожает» Ефремова

https://static.news.ru/photo/e17d6326-d93d-11ea-a38a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Грымов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов считает, что стратегия адвокатов уничтожает Михаила Ефремова, который то признаёт свою вину в смертельном ДТП, то отрицает её.

Он то признаёт свою вину сразу после ДТП, то не признаёт, может быть, его запутали, я не знаю. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова, — заявил НСН Грымов.

Режиссёр считает, что нужно оставаться человеком в любом случае и «не бояться раскаиваться».

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая участница телешоу «Дом-2» Алёна Водонаева, комментируя скандальное дело Михаила Ефремова, обрушилась с критикой в адрес его адвоката Эльмана Пашаева, назвав всё происходящее на процессе издевательством над актёром. По словам светской львицы, ей по-человечески жалко артиста, но он обязан понести наказание за случившееся. Она подчеркнула, что попытки юристов «всё вывернуть» и представить Ефремова невиновным уже вызывают беспокойство.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.