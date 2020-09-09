Грымов оценил работу Пашаева на процессе

https://static.news.ru/photo/738b3e96-f30b-11ea-b42d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Грымов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов считает, что гибель семьи Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его миссии в деле Михаила Ефремова.

Такое мнение он высказал в колонке для MK.RU. Режиссёр назвал судебный процесс по делу артиста фарсом, отметив, что именно Пашаев «превратил человеческую драму в клоунаду».

Ко мне всё чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких... — предположил Грымов.

Он добавил, что Пашаев направил свои усилия на то, чтобы навредить клиенту и настроить против него суд. Вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора», подчеркнул режиссёр.

Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга», — уверен худрук театра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Иван Мельников заявил: актёр Михаил Ефремов имеет шанс доказать нарушение своего права на защиту. По его словам, это поможет артисту добиться изменения приговора на апелляции. Ефремов, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, уже заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».