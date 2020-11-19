Грымов нелестно высказался о непристёгнутых водителях

По словам Грымова, давно надо было выступить с такой инициативой, ведь самокат — это открытый транспорт, а «носятся на нём до 40 км/ч, и люди на них вообще без защиты».

Он отметил, что в машине хотя бы есть защита железом и ремнём безопасности, хотя есть «придурки», которые им пренебрегают.

Есть, конечно, у нас придурки, не хочу подбирать другое слово, которые считают, что пристегиваться не надо. Надо! А касательно самокатов, думаю, можно делать и меньше, до 15 км/ч, к примеру. Это всё-таки странное средство передвижения, о безопасности думать надо, — цитирует Грымова НСН.

Как сообщалось, Минтранс и МВД совместно готовят проект изменений в ПДД об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и гироскутеров. По словам замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, скорость самокатов предлагается ограничить 20 километрами в час. Для регулирования движения подобных транспортных средств в проекте изменений в ПДД также предлагается ввести новые дорожные знаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Максим Буре сообщил: ведомство предложило обучать школьников управлению электросамокатами. Он отметил, что одна из самых частых причин столкновений и травм при использовании электросамокатов в том, что дети, а иногда и взрослые не умеют правильно тормозить. Также он рассказал, что некоторые на самоходных самокатах выезжают на автомагистрали, например, на Третье транспортное кольцо.