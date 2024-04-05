«Грязный секрет»: Ханга о проблеме домашнего насилия в России Ведущая Ханга: тема домашнего насилия табуирована в нашей стране

Фото: Пресс-служба ОК

Елена Ханга

В России тема домашнего насилия табуирована, в отличие от Запада, рассказала журналист и телеведущая Елена Ханга в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». По ее словам, существует миф, что домашнее насилие происходит только в маргинальных семьях, однако эта проблема распространяется и на семьи с достатком.

Если на Западе об этом много говорят, снято много фильмов и сериалов прекрасных, то у нас я даже не знаю, сколько вот снято. И главным образом, потому что у нас считается, что «Ну, это такой наш маленький грязный секрет. Зачем это выносить. Зачем это, кому это надо. Если она с ним живет — жена с мужем — живет, значит, ее это все устраивает. А что мы будем лезть в их дела. И, значит, под ковер запихнули и не надо выносить это из избы и все, — подчеркнула ведущая.

Ханга отметила, что проблемы с домашним насилием есть именно в состоятельных семьях, потому что там жены особо зависимы от своих богатых мужей. Мужчина в таких отношениях чувствует власть и безнаказанность, а женщина находится в положении, где ей никто не захочет верить.

Тему семейного насилия в нашей стране не принято обсуждать, по мнению журналистки. Поэтому она назвала сериал «Обоюдное согласие», в съемках которого недавно приняла участие, очень правильным и своевременным. Кроме того, она посоветовала его для семейного просмотра, потому что и жене, и мужу важно понимать, что они испытывают и как могут друг друга ранить.

Ранее эксперт Елена Болюбах назвала способ обезопасить себя от домашнего насилия. По ее словам, для женщины, столкнувшейся с насилием внутри семьи или в партнерских отношениях, важно создать вокруг себя социальные связи из людей, которые знают о происходящем.