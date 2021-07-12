«Грядут перемены»: стало известно о скором изменении закона об иноганетах

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Заместитель министра труда Российской Федерации Ольга Баталина сообщила, что разовую выплату 10 тысяч рублей получат ещё и люди с инвалидностью, а также те, кто получает пенсию по потере кормильца, передаёт РИА Новости.

Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты ещё и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все...