«Грядут перемены»: стало известно о скором изменении закона об иноганетах

Власти собираются в ближайшее время изменить законодательство об иностранных агентах. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала член СПЧ Ева Меркачёва.
Судя по всему, уже всё сдвинулось серьёзно. Я знаю, что вчера было серьёзное заседание в верхах. Есть основания думать, что в ближайшее время закон будет изменён, — сообщила она.
При этом она отказалась поделиться подробностями прошедшей встречи, ещё раз подчеркнув, что интерес к ситуации возник у самых высокопоставленных представителей власти.
Только могу сказать, что законом заинтересовались на самом высоком уровне и по моим данным грядут перемены, — добавила правозащитница.
Полная версия интервью с Евой Меркачёвой опубликована на NEWS.ru.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет необходимость. До этого представитель Минюста разъяснил, что статус иноагента может получить журналист после оплаченного иностранной организацией пресс-тура, после международной конференции с проживанием за счёт организаторов, после победы в международном конкурсе, организаторы которого оплатили поездку за наградой, и даже после получения денежного подарка на день рождения от друзей или родственников. При этом власти не должны доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность, — это правило распространяется только на НКО.