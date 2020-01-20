Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что проблема использования гаджетов за рулём очень серьёзна. По его мнению, правильно акцентировать на ней внимание, а «остальное бестолково».
Таким образом Попов прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова ввести наказание для автолюбителей за проведение прямых эфиров в Instagram во время управления машиной.
Бестолково всё, кроме акцента на этой проблеме. Нет знания юридической подоплёки и того, как нужно правильно выстроить нормативную базу. Тем более, что всё это лишь небольшой кусочек от огромного айсберга, — пояснил Попов «Москве 24».
Эксперт обратил внимание на то, что ПДД запрещает вести машину и говорить по телефону, держа его в руках, а не используя мобильную гарнитуру. Как отметил Попов, именно эта статья в правилах дорожного движения и требует серьёзной реформы.
Дело в том, что в ней никак не описаны другие возможности использования смартфона за рулём. Среди них и ввод данных в навигатор на ходу, и переписка в соцсетях, которые не меньше отвлекают водителя от дороги, отметил Попов.
Эксперт также считает, что введение штрафа за прямой эфир в Instagram спровоцирует возникновения целой «грядки соблазнов» для недобросовестных сотрудников ГИБДД. Как пояснил Попов, в современном мире конкретизировать какие-либо приложения довольно глупо, ведь они появляются постоянно. А вести прямой эфир можно не только в одной социальной сети.
Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-центре МВД рассказали, что за девять месяцев 2019 года на территории России водители и пешеходы допустили более 100 млн нарушений правил дорожного движения.