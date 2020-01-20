https://static.news.ru/photo/549cc588-3b7b-11ea-9708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что проблема использования гаджетов за рулём очень серьёзна. По его мнению, правильно акцентировать на ней внимание, а «остальное бестолково».

Таким образом Попов прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова ввести наказание для автолюбителей за проведение прямых эфиров в Instagram во время управления машиной.

Бестолково всё, кроме акцента на этой проблеме. Нет знания юридической подоплёки и того, как нужно правильно выстроить нормативную базу. Тем более, что всё это лишь небольшой кусочек от огромного айсберга, — пояснил Попов «Москве 24».

Эксперт обратил внимание на то, что ПДД запрещает вести машину и говорить по телефону, держа его в руках, а не используя мобильную гарнитуру. Как отметил Попов, именно эта статья в правилах дорожного движения и требует серьёзной реформы.

Дело в том, что в ней никак не описаны другие возможности использования смартфона за рулём. Среди них и ввод данных в навигатор на ходу, и переписка в соцсетях, которые не меньше отвлекают водителя от дороги, отметил Попов.

Эксперт также считает, что введение штрафа за прямой эфир в Instagram спровоцирует возникновения целой «грядки соблазнов» для недобросовестных сотрудников ГИБДД. Как пояснил Попов, в современном мире конкретизировать какие-либо приложения довольно глупо, ведь они появляются постоянно. А вести прямой эфир можно не только в одной социальной сети.

Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-центре МВД рассказали, что за девять месяцев 2019 года на территории России водители и пешеходы допустили более 100 млн нарушений правил дорожного движения.