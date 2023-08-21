Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Фото: Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от служебного модуля «Звезда» Международной космической станции, о чем свидетельствует трансляция госкорпорации «Роскосмос». «Прогресс» провел в составе МКС более шести месяцев.

Корабль запустит двигатели на торможение в 05:58 часов по московскому времени. Затем он сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Там большая часть корабля сгорит, его несгораемые элементы упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС), проведя 6 часов 35 минут в открытом космосе, трансляция велась на сайте Роскосмоса. Выход начался 9 августа в 17:45 мск и завершился в 00:20 10 августа. Изначально предполагалось, что продолжительность работ составит 6 часов 45 минут.

После выхода из люка модуля «Поиск», россияне установили три противометеороидных экрана на модуле «Рассвет», а также подготовили к переносу рабочее место с помощью манипулятора ERA. Им управлял внутри МКС еще один российский космонавт Андрей Федяев. Затем космонавты перешли на модуль «Наука», где протестировали переносное рабочее место