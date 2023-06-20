Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию, опередив Италию

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Грузия стала лидером по объемам экспорта тихих вин в Россию, обогнав Италию пишет «Коммерсант». Такие результаты показаны по итогам первых шести месяцев 2023 года.

С января по май из Грузии в Россию было импортировано 24,15 миллиона литров тихих вин, тогда как из Италии — 23,36 миллиона литров. При этом, по сравнению с предыдущим годом, импорт из Грузии увеличился на 63%, а из Италии — на 31%.

Таким образом, Грузия занимает 19,1% от общего объема поставок тихих вин в Россию, в то время как доля Италии составляет 18,5%. Кроме того, стоит отметить, что импорт тихих вин из Испании за указанный период возрос на 25%, достигнув 20,46 миллиона литров, из Франции — на 23%, составив 10,04 миллиона литров, и из Португалии — на 69%, равняясь 9,61 миллиона литров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев заявил, что инициатива Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) о запрете импорта вин из недружественных стран не поможет импортозамещению и приведет к росту цен на отечественную продукцию. Он раскритиковал предложение АВВР повысить до 50% таможенные пошлины на ввоз в страну игристых, тихих и крепленых вин зарубежного производства.