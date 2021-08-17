Грузинское СМИ извинилось за фейковое интервью с Навальным

Грузинское издание Ambebi опубликовало опровержение на вышедшее 17 августа фейковое интервью с оппозиционером Алексеем Навальным.

В редакции заявили, что перевели материал с «русского источника», однако сейчас найти первоисточник в Интернете журналистам не удалось.

Возможно, материал был выложен в сеть с целью распространения дезинформации и наша редакция невольно сделала перевод недостоверной статьи. Мы приносим извинения нашему читателю, — отмечается в сообщении.

Журналистка Елена Вавина, которая значилась автором интервью, написала в Facebook, что редакция не ответила не её сообщения и звонки, а также не извинилась перед ней.

Ну и совсем удивительно — редакция не смогла найти источник, с которого был сделан перевод. Это просто смешно! — подчеркнула она.

17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое Вавина якобы взяла у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля», и говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком.

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью на грузинском портале, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.

Соратники оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Николай Ляскин также рассказали NEWS.ru, что интервью — фейк.