«Грузинский мазок»: в Москве пообещали бережно хранить память о Церетели NEWS.ru: жители Москвы пообещали помнить и передавать память о Церетели

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Зураб Церетели

Жители Москвы пообещали помнить о творчестве художника и скульптора Зураба Церетели, передавая память о нем будущим поколениям. В ответ на вопрос NEWS.ru об отношении к его произведениям они отметили неповторимый стиль, который стал классикой нашего времени.

Очень нравятся его картины, широкий, хороший мазок, грузинский мазок, яркий, сочный, — поделилась одна из участниц исследования.

Другая отметила, что ей очень нравятся его памятники. Жители города подчеркнули, что Церетели внес вклад в столицу, высоко оценив все работы художника. Москвичи также отметили роль, которую скульптор сыграл в культуре России и Советского Союза.

Душевный человек от бога, что я могу сказать, — призналась одна из поклонниц творчества Церетели.

Жители Москвы подчеркнули, что художник был великим мастером своего дела. Так, участница опроса назвала Церетели историей. Одна пожилая пара охарактеризовала работы Церетели как шедевры.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 92-м году жизни скульптора. Глава государства отметил талант Церетели, а также открытость художника для добрых дел и начинаний. Президент выразил уверенность, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его почитателей.