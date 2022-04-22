«Коммерсант»: группу врачей обвинили в краже медикаментов на 200 млн рублей

Столичные полицейские пресекли деятельность группы-врачей и бизнесменов, которые специализировались на краже дорогих медицинских препаратов, пишет «Коммерсант». В издании подчеркнули, что данные медикаменты предназначались для онкологических больных. Общая сумма украденных медикаментов составила 200 млн рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу о краже на общую сумму около 200 млн рублей пока проходят рядовые расхитители и продавцы — три мелких коммерсанта и врач-онколог, — сказано в сообщении.

В издании подчеркнули, что отследить злоумышленников удалось благодаря системе цифровой маркировки товаров. Среди них оказался онкоуролог высшей категории 1-й Московской государственной онкологической больницы Антон Мизякин. Ему присвоили почётное звание «Московский врач» весной прошлого, 2021 года.

20 апреля, сотрудники полиции, ФСБ и Росздравнадзора пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в краже медикаментов для лечения онкобольных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе обысков изъято более двух тысяч единиц препарата.

Помимо препаратов в ходе обысков изъято 17,5 млн рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По словам Волк, украденные препараты пoтом продавали через аптеки.