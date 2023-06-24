Группу ЧВК «Вагнер» заблокировали во «ВКонтакте»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество ЧВК «Вагнер» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе РНК сообщили РИА Новости, что ресурс ограничен в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже.

Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, — сообщили в ведомстве.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта.

24 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Он подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны в России провалилась. По его словам, вооруженный мятеж является преступлением, которое невозможно оправдать былыми заслугами.