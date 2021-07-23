Группировка SERB пообещала сорвать спектакль «Современника»

Активисты националистического движения SERB сообщили о намерении сорвать постановки спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник» 23 и 24 июля. Об этом они заявили на странице сообщества во «ВКонтакте».

SERB называет постановку очернением военной истории, а режиссёра Бениамина Коца и автора пьесы Рината Ташимова бездарностями. Активисты видят в спектакле разрушение памяти о Великой Отечественной войне, сомнения в правде военного поколения и пропаганду гомосексуализма.

Помимо этого, участники SERB сообщают о предыдущих культурных мероприятиях, которые им удалось сорвать. Это показ документального фильма «Полёт пули» и художественного «Праздник», а также спектакля «Идеальный муж» в МХТ им. А. П. Чехова.

Почему не боимся так в открытую заранее об этом озвучивать? Да потому что уверены, что всё получится! Никакая охрана не помешает. Уж поверьте! Всё уже готово. Не засвеченные ранее активисты SERB с уже с приобретёнными билетами пройдут на спектакль и... ШОУ НАЧНЁТСЯ! — предупредил SERB о будущих акциях.

Ранее активисты SERB напали во время интервью на режиссёра Виталия Манского около кинотеатра «Октябрь», где проходит фестиваль «Артдокфест».