Группа журналистов разместится в одном зале с Путиным на пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/8ab41a24-4032-11eb-8724-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты готовятся к большой пресс-конференции президена России Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, группа представителей СМИ будет находиться в одном зале с главой государства.

Ранее был обнародован формат пресс-конференции. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией Путин будет отвечать на вопросы по видеосвязи, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво. Основная часть сотрудников федеральных и иностранных СМИ — 273 человека — разместится в Центре международной торговли Москвы.

Соответственно, региональные журналисты будут общаться с президентом, оставаясь в своих регионах или федеральных округах. В частности, созданы площадки в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Туле. В общей сложности аккредитацию на пресс-конференцию Путина получили 774 человека.

Начало общения Путина с журналистами запланировано на 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Мир». Также в прямом эфире выступление российского лидера можно будет услышать на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Телеканал «Общественное телевидение России» (ОТР) проведёт сурдоперевод пресс-конференции как в телеэфире, так и на сайте. Кроме того, в Центре международной торговли все диалоги будут переводиться на английский, французский и немецкий языки.

Как писал NEWS.ru, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал информацию региональных СМИ об облегчённом доступе журналистов в Москве на пресс-конференцию президента России — без предоставления информации о тестирования на коронавирус. По мнению Соловьёва, такая ситуация может быть связана с тем, что в Москве проводят тестирование сотрудников чаще, чем в регионах.