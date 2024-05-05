Группа «Пикник» представила новую песню после теракта в «Крокусе» Группа «Пикник» выпустила песню «Гитары тихие рыдания» после теракта в «Крокусе»

Фото: Дмитрий Строц/Пресс-служба ФРК «Ева»/РИА Новости

Участник группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Российская рок-группа «Пикник» выпустила первую после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» песню. В Telegram-канале коллектива опубликовали трек «Гитары тихие рыдания» и клип на композицию.

Премьера! «Гитары тихие рыдания», — подписала группа.

В клипе девушка ставит виниловую пластинку в проигрыватель и в тот же миг в ее комнате появляются музыканты. Они исполняют песню со словами «где же те дни, что дали нам надежду», а героиня ролика ложится на рояль, слушая выступление группы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что группа «Пикник» подняла цены. По его информации, теперь мероприятие с участием коллектива стоит 3 млн рублей вместо прежних 2 млн. Канал уточнил, что райдер группы при этом остался прежним.

В публикации сообщается, что сами музыканты не связывают повышение цен с терактом. Со ссылкой на одного из участников Baza сообщила, что все в «Пикнике» были шокированы произошедшим. После теракта группа успела дать минимум восемь концертов, каждый из которых прошел без инцидентов.

Ближайшее выступление музыкантов запланировано на 1 июня в Москве на «Live Арене». На сайте коллектива уточняется, что билеты, которые были приобретены на 22 и 23 марта на концерт в «Крокусе», остаются действительными на это выступление.