Группа «Ногу свело!» побоялась выступать на Бали после скандала с «Би-2» Группа «Ногу свело!» отменила концерт на Бали после истории с «Би-2»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Покровский

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил об отмене концерта на Бали, сообщил Telegram-канал BRIEF. Музыкальный коллектив принял такое решение после истории с «Би-2», участников которой вслед за выступлением на Пхукете задержали.

Канал отметил, что концерт «Ногу свело!» перенесут, однако конкретная дата не уточняется. По словам Покровского, группа не хочет попасть в такую ситуацию, как «Би-2» в Таиланде, музыкантов которой могли депортировать в Россию.

Причиной их задержания стало нарушение миграционного законодательства: музыканты въехали в страну с туристическими визами, которые не разрешают платные выступления. До полиции на Пхукете они выступили в Паттайе.

Тайский суд приговорил каждого музыканта к штрафу в 3000 бат и депортации. Один из лидеров «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал нарушение законов Таиланда, но счел наказание несоизмеримым проступку и логике. Затем группа отменила ряд концертов, в том числе в турецком Кемере. Бортник после скандала признался, что «Би-2» находится в состоянии банкротства. Однако музыкант выразил надежду, что это ненадолго.