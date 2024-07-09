Группа маскировала концерты под выставку кошек и заинтересовала Мизулину Мизулина пожалуется в Генпрокуратуру на группу «Кис-Кис» из-за концертов

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Женская музыкальная рок-группа «Кис-Кис», участницы которой выступали против проведения СВО и призывали россиян участвовать в протестах, продолжают выступать в России, маскируя концерты под выставки кошек, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Она пообещала написать в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Как оказалось, группа «Кис-Кис», которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под «выставку кошек». Таким образом они уже успели провести концерт в феврале, а теперь планируют провести «выставки» 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России, — написала Мизулина.

Одинцовский городской суд Московской области ранее отказал певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В иске артист требовал 1 млн рублей за то, что его, предположительно, назвали «скамером» (мошенником). Сама Мизулина оценила решение суда словами: «Как говорится, замучаетесь пыль глотать».

В иске Крида говорилось, что Мизулина сделала оскорбительное и не соответствующее действительности заявление в адрес певца. Глава Лиги безопасного интернета в феврале 2023 года обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в числе которых был Крид.