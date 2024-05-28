Группа Коца и Поддубного подорвалась на мине в Волчанске: живы ли военкоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в результате подрыва мины в Волчанске Харьковской области, передает российский военкор Евгений Поддубный. Что произошло?

Что известно о подрыве российских журналистов на мине в Волчанске

«Саша Пушин, мой друг и бессменный оператор, режиссер нашей студии получил ранение, потому что делает хорошо свою работу. Коллеги, не надо в ТГ и изданиях писать, что „группу ВГТРК обстреляли, атаковали“. Бьют по нашим войскам, мы работаем с войсками. Для бойцов армии России это будни войны. Александр Владимирович после ранения и первой самопомощи продолжал делать свою работу до тех пор, пока не устал от кровопотери. Был вовремя эвакуирован в желтую зону. Сейчас в больнице. Угрозы жизни нет. Врачи оказывают ему помощь. Будет жить, работать. А работать можно только бегом. Спасибо всем за теплые бодрящие слова в сообщениях», — написал в авторском Telegram-канале Евгений Поддубный.

По его словам, он вместе с другими журналистами ехал на багги в Волчанске, но в какой-то момент все «подлетели» на мине. Эту же информацию подтвердил военкор Александр Коц, который тоже был в машине.

«После подрыва раненый Саня Пушин поразил меня своими собранностью и профессионализмом. Часть группы, в том числе Женя Поддубный, ехала в кузове, я и его оператор Александр Пушин — в кабине багги. Отработав в Волчанске, уже уезжали из города, когда багги наехал на мину (хотя мы с Саней в кабине подумали, что это была атака одного из многочисленных дронов-камикадзе). Ее не было, когда ехали туда, видимо, дистанционное минирование с помощью ФПВ-дрона. Раздался взрыв, разлетелись задние колеса, было повреждено рулевое управление. Водитель удерживал транспорт на дороге, пытаясь уйти из опасной зоны. Александр Пушин во время подрыва получил ранение в бедро и под коленку — осколки пробили днище багги. Он самостоятельно наложил и затянул турникет и как ни в чем не бывало продолжил съемку», — отметил Коц в авторском Telegram-канале.

По его словам, «на полдороги они спешились, чтобы транспорт не умер окончательно, и пошли к границе пешком».

«Раненый Саша с водителем на еле ползущем багги уехал к КПП. Не доехав 300 метров до него, машина все-таки встала. Саню пересадили на попутную "буханку" и отправили к медикам. „Зато сюжет огонь сняли!“ — написал уже с больничной койки неунывающий тезка. Горжусь дружбой, Саня! Настоящий мужик и 100-процентный профессионал, который не отпустил камеру до самого сортировочного медицинского пункта», — добавил Коц.

«Старше Эдды» написал, что «подрыв на мине группы Евгения Поддубного и Александра Коца — яркий пример того, как ВСУ с помощью дронов выставляют минные заграждения.

«Справедливости ради скажем, что у нас тоже есть отличные подразделения специального минирования, засыпающие тылы противника подобными предметами. Война очень поменялась, если ты полгода не был на ней, то приезжаешь совсем в другую реальность и первое время не понимаешь, что происходит и откуда грозит основная опасность. Скорость изменений и нововведений бешеная, чтобы за ней успевать, нужна большая гибкость мышления, инициативность и отсутствие страха перед вышестоящим начальством за то, что ты гибок, умен и инициативен. И да, слайды не нужны, толку в них еще меньше, чем от танкового биатлона, а вреда больше», — добавил автор Telegram-канала.

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