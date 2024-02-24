Группа «Би-2» прекратила продажу мерча

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Группа «Би-2»

Группа «Би-2» прекратила продажу мерча, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, официальный сайт с футболками и худи не работает и не доставляет вещи с 20 января. Новые публикации перестали появляться и в аккаунтах в социальных сетях.

Как передает канал, на протяжении нескольких лет за продажу мерча отвечал магазин BDVA. Заказы можно было оформить через личные сообщения или на маркетплейсах, стоимость одной футболки варьировалась от двух до трех тысяч рублей.

По данным канала, в начале ноября 2023 года объявили о распродаже, почти весь ассортимент был продан со скидками до 60%. После этого сайт перестал работать, и страницы в соцсетях больше не обновлялись. Фанаты связывают это с ситуацией вокруг задержания музыкантов в Таиланде.

Рок-группу «Би-2» в полном составе задержали в Таиланде 24 января после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на тайском курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства — музыканты въехали в страну с туристическими визами, которые не давали им права на платные выступления. При этом днем ранее они успешно выступили в Паттайе в клубе FinUp.

Тайский суд приговорил каждого музыканта к штрафу в 3000 бат и депортации. Один из лидеров «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал нарушение законов Таиланда, но назвал наказание несоизмеримым проступку и нелогичным.