Группа «Ариант» сообщила о нарушении при рассмотрении иска о национализации

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Крупнейший производитель вина в России, группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства, сообщает агентство РБК. Представитель предприятия пояснил, что судьи Арбитражного суда Челябинской области были предвзяты.

Авторы обращения уверены, что они «грубо нарушили основополагающие принципы судебной власти». Кроме того, представители закона продемонстрировали «личную заинтересованность» в рассмотрении спора" и были необъективны, отдав предпочтение Генеральной прокуратуре.

До этого надзорное ведомство потребовало изъять в пользу России принадлежащие ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная» и другие фирмы. Также Генпрокуратура России увеличила сумму по иску с 25,83 млрд до 105 млрд рублей.

Ранее в Госдуме решили поддержать производителей шампанского, для этого акциз на игристые вина предложили смягчить: с 1 мая он составит 119 рублей вместо запланированных 141 рубля. Член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов добавил, что также для виноделов планируется ввести повышенный вычет сумм акциза, если использовались материалы, произведенные до их признания подакцизным товаром.

Также выяснилось, что в России предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Пресс-служба Минфина России информировала, что минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей.