Грудка сочная даже без майонеза! Куриные отбивные с секретом за 20 минут!

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Готовим восхитительные куриные отбивные с шампиньонами и сыром — сочная классика с изюминкой! Представьте нежнейшую куриную грудку под хрустящей сырной шапкой, окруженную ароматными грибами в сливочном соусе. Это блюдо превращает простые ингредиенты в ресторанный ужин без лишних хлопот.

4 куриных филе отбейте через пленку, посолите, поперчите. Обжарьте 200 г шампиньонов с луком до золотистости. В форму выложите мясо, сверху распределите грибную подушку, полейте смесью из 100 мл сливок и 1 ч. л. горчицы. Засыпьте 150 г тертого сыра (идеально эмменталь или гауда).

Запекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки. Сыр образует аппетитную «крышку», сохраняя сочность мяса, а грибы пропитываются сливочными нотами.

Совет: для пикантности добавьте в соус щепотку паприки. Подавайте с запеченным картофелем — его корочка идеально собирает ароматный сок.

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